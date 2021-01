THOMAS, HOPE e DOUGLAS / Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Hope Logan avvierà un gioco molto pericoloso con Thomas Forrester, il tutto pur di ottenere dal ragazzo la firma su dei documenti che le permettano di ottenere la custodia di Douglas.

Thomas si è opposto con forza alla richiesta di rinunciare ai diritti legali sul figlio (in modo da permetterne l’adozione da parte di Hope e Liam) e sembrerà averla vinta, ma la figlia di Brooke non intenderà arrendersi. Così Hope escogiterà un piano che consisterà nel passare del tempo col bambino e con Thomas, in modo da riavvicinarsi a quest’ultimo al fine di persuaderlo.

Per quanto l’ossessione di Thomas possa essere pericolosa, Hope ritiene stavolta di poterlo controllare, facendo leva sui sentimenti che il fratellastro dice di provare per lei. Insomma, la ragazza è consapevole di essere l’unico vero punto debole di Thomas, che ha dimostrato di essere vulnerabile alle parole di Hope quando restano soli e lei gli si rivolge con gentilezza.

Ma, pur infilandosi nella situazione con gli occhi bene aperti, Hope si troverà di fronte ad un imprevisto quando Thomas si rivelerà disposto a farle avere diritti legali sul bambino ma ad un prezzo: una notte d’amore!

I due avranno modo di passare insieme a Douglas la sera di Halloween a casa di Eric e, al momento dei saluti, il ragazzo prenderà la Logan alla sprovvista con la “proposta indecente”. Ovviamente Hope non sarà affatto disposta a scambiare Douglas con un rapporto intimo, ma ciò non la farà desistere dal proseguire col piano che, tuttavia, avrà delle conseguenze (apparentemente) terribili nel giro dei prossimi episodi in onda su Canale 5.

Intanto, il fatto che Hope si concentri su Thomas permetterà a Liam di passare del tempo con Steffy, tornando a portare in visita Beth all’ex moglie e alla sorellina Kelly. Quando, casualmente, il giovane Spencer apprenderà che Steffy si sta affidando ad una app di incontri per conoscere un nuovo possibile amore, lo stesso Liam non potrà nascondere una certa gelosia, che ammetterà apertamente (pur non mettendo per questo in discussione il suo impegno con Hope).

Tuttavia il ragazzo si troverà presto molto a disagio nell’apprendere le manovre della Logan per assicurarsi Douglas: una caparbietà, quella di Hope, che molto presto porterà Liam a prendere una decisione molto importante sul loro rapporto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

