Tra non molte puntate, per quanto riguarda le vicende di Beautiful in onda in Italia, si avvierà la fase discendente della relazione tra Wyatt Spencer e Sally Spectra. In realtà, i genitori del ragazzo avevano già manifestato qualche dubbio riguardo al repentino cambiamento di direzione del figlio, ritenendo che Wyatt sia tornato con la stilista e le abbia chiesto di sposarlo solo per mettere distanza tra se stesso e Flo. Wyatt, inorridito da quanto fatto dalla Fulton ai danni del fratello, insomma, voleva dimostrare di non volerci più avere a che fare.

Tuttavia il fatto che Flo abbia poi salvato la vita a sua zia Katie, ha costretto il giovane a realizzare che genere di persona sia, in realtà, il suo primo amore. Che Wyatt abbia bisogno ora solo di una nuova scusa per mollare Sally? L’ultima volta fu l’aver omesso le confidenze di Thomas Forrester (sebbene intanto Wyatt si fosse intanto baciato con Flo in più di un’occasione, fatto mai confessato a Sally) e stavolta sarà nuovamente una mancanza di fiducia nei confronti della Spectra che, involontariamente, lei stessa gli servirà su un piatto d’argento.

Sally sarà infatti protagonista di un lapsus, che la porterà a rivolgersi a Wyatt chiamandolo “Liam“: un errore che capita a tutti e sul quale si finisce di solito per scherzarci su, anche se si è usato il nome di un ex per chiamare un attuale partner. Wyatt invece non la prenderà affatto bene, ritenendo che Sally sia solo un’altra che non abbia mai dimenticato suo fratello.

La stilista si affretterà a rassicurare Wyatt e le sue parole sembreranno inizialmente sedare le insicurezze del giovane, al quale però i dubbi resteranno, specie perché da lì a poco lui sarà spinto a riflettere seriamente sul suo amore per Flo. E a spingerlo sarà proprio Katie, quando la donna inviterà gli Spencer a perdonare ufficialmente la nipote che le ha donato un rene, impedendole di morire. Wyatt a quel punto non potrà più negare di volere Flo al proprio fianco!

La rottura con Sally, tuttavia, non sarà immediata e Wyatt deciderà di lasciarla quando, in pratica, si sarà già riunito a Flo, cogliendo la stilista del tutto di sorpresa. In piena fase di negazione e sotto stress sul lavoro, Sally non si arrenderà facilmente, ritenendo di dover solo ricordare a Wyatt quanto forte sia il sentimento che li lega.

Nei prossimi mesi, dunque, Sally arriverà ad usare una carta che, in passato, fu usata proprio contro di lei…

