Non solo Beautiful per Matthew Atkinson, l’interprete di Thomas Forrester. L’attore, costantemente in primo piano fin dal suo arrivo nella soap nel 2019, continuerà ad essere una parte fondamentale delle vicende narrate, sia per quanto riguarda i prossimi episodi italiani e sia per quelli attualmente in onda negli Stati Uniti. Ma, come spesso accade anche agli altri colleghi di set, c’è tempo anche per altre esperienze lavorative. E così, oltreoceano, a partire da oggi (13 gennaio) Atkinson sarà in video anche nel telefilm Everybody is doing great.

Composta da otto episodi, la serie tv vede come protagonisti (nonché autori) James Lafferty e Stephen Colletti, noti al pubblico nostrano per il teen drama cult e di successo One Tree Hill, andato in onda tra il 2007 e il 2012. I due vestono i panni di Seth e Jeremy, che fino a cinque anni prima hanno assaggiato il successo con una serie tv per adolescenti a tema “vampiri”, finendo poi per incappare in un periodo di magra dal punto di vista lavorativo. Decisi a tornare in auge, i due faranno di tutto per rilanciare la propria carriera. Matthew Atkinson interpreterà Scott, la cui strada si incrocerà con quella dei due attori in decadenza.

Beautiful: MATTHEW ATKINSON nella serie tv “Everybody is doing great”

La serie tv è una commedia, che racconterà con ironia la difficoltà di molti ex idoli delle folle di ripetere il successo assaporato con una serie tv, ormai archiviata, ma per un certo periodo molto in voga soprattutto tra il pubblico giovane. Il progetto, la cui lavorazione è iniziata nel 2018, verrà prodotto e distribuito negli USA dalla piattaforma streaming Hulu. Ancora nessuna notizia sul se e quando la serie arriverà in Italia.

Nei prossimi mesi anche un altro volto di Beautiful si “sdoppierà”: parliamo di Tanner Novlan, interprete di John “Finn” Finnegan, che nelle puntate italiane della soap arriverà solo tra diversi mesi. L’attore, dopo aver partecipato già alla seconda stagione, tornerà anche nella terza annata di Roswell, New Mexico. La serie, reboot del cult fine anni ’90 Roswell, in Italia è trasmessa dal canale satellitare Premium Stories e, in contemporanea, su Infinity.

Nella serie recita anche Kayla Ewell, moglie di Novlan, che in Beautiful è stata Caitlin Ramirez tra il 2004 e il 2005. La coppia, in questi mesi, lavora insieme anche sul set della soap, dove l’attrice fa la “controfigura” di Steffy per via del rigido protocollo anti-Covid adottato dalla produzione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

