Che Dio ci aiuti / Elena Sofia Ricci

Anticipazioni seconda puntata della fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda in prime time su Rai 1 domenica 10 gennaio 2021 (episodi intitolati Amore o dipendenza? e Fuori posto).

Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria.

Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente.

Suor Angela è ormai sicura di essere legata al passato di Erasmo, al quale però non sa cosa dire.

Monica è convinta di essere malata ma Nico sottovaluta i suoi sintomi. La ragazza le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano avere grande successo.

Azzurra si impegna con Penny.

Un bambino viene abbandonato in casa famiglia e la sorte del neonato colpisce molto Erasmo, che collabora con Suor Angela alla ricerca della madre del piccolo. Il giovane, intanto, cerca anche un lavoro.

Nico cerca di stare vicino a Monica, anche se la diagnosi non sembra averla scalfita.

Suor Angela potrebbe avere nuove informazioni sul suo passato.

