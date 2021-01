BULUT e DEREN / Daydreamer

Incarico “sui generis” in arrivo per Deren (Tumge Kumral) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: la donna verrà infatti ingaggiata da Sanem (Demet Ozdemir) per promuovere la sua nuova azienda di creme per il corpo. Un escamotage che finirà per avvicinare ulteriormente la direttrice creativa all’avvocato e tuttofare Bulut (Ahmet Olgun Sunaer)…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco come Deren conoscerà Bulut

Prima di addentrarci in spiegazioni, facciamo un breve ripasso di quello che succederà. In primis, è giusto specificare che la trama prenderà il via quando Can Divit (Can Yaman) tornerà a Istanbul dopo un anno di assenza. A quel punto, Deren avrà preso degli accordi con CeyCey (Anil Celik) e Muzaffer (Cihan Ercan) per cercare di rilanciare la Fikri Harika, fallita a causa della gestione fallimentare di Emre (Birand Tunca).

I tre potranno contare anche sul supporto di Sanem, di Aziz (Ahmet Somers) e della compagna Mihriban (Sevinc Erbulak). Quest’ultima metterà quindi a disposizione per la riunione la propria tenuta, dove Bulut farà il tuttofare (nascondendo inizialmente la sua laurea in legge). Grazie a tutto ciò, Deren farà la conoscenza dello stesso Bulut, anche se inizialmente lo considererà troppo rude e soprattutto maleducato.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can e Sanem aprono una ditta di creme

La storia, dunque, come evolverà? Nonostante le varie intromissioni di Yigit (Utku Ates), che si impegnerà persino per boicottarla, Can alla fine riuscirà a far ottenere a Sanem un brevetto per produrre le sue creme, a dispetto di quanto desiderato da Yemal, il “complice” dell’editore che, avendone la ricetta, voleva tenerle tutte per sé. Il marchio registrato porterà così il nome di Sanem, motivo per cui la nuova Fikri Harika vorrà pubblicizzarlo nel migliore dei modi.

Dopo aver riflettuto meglio sul da farsi, Sanem penserà quindi di introdurre la figura di Cleopatra nel suo spot, in modo tale che tutte le clienti possano sentirsi una “faraona” nell’utilizzare la sua crema, ma a sorpresa proporrà a Deren di essere la protagonista, puntando sul fatto che ha un taglio di capelli e una fisionomia simile a quella dell’egiziana.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Deren modella per Can e Sanem!

Accantonata un’iniziale riluttanza, dove preciserà di non essere adatta per posare nei servizi fotografici, Deren accetterà a sorpresa di far parte del promo, ma si indispettirà nuovamente appena capirà che persino Bulut è stato coinvolto nel progetto. Il risultato? La direttrice comincerà a fare le bizze e pretenderà che tutti quanti assecondino le sue richieste assurde. Una trama che, nel giro di pochi minuti, assumerà tinte comiche.

Tuttavia, i fan della telenovela turca dovranno fare attenzione a Yigit: quest’ultimo corromperà un uomo, con uno sfogo cutaneo dovuto all’allergia all’edera trovata nei campi, affinché denunci alla polizia che le creme di Sanem sono nocive. Che cosa succederà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.