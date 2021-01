Leyla ed Emre / Daydreamer

Ogni matrimonio per andare avanti ha bisogno di un po’ di intimità. Quella che mancherà decisamente tra Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Una situazione che porterà i due a vivere una piccola crisi…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Leyla ed Emre troppo presi dal loro lavoro

Le anticipazioni indicano che tutto prenderà il via quando, dopo tanti colloqui andati male, Emre troverà lavoro in una concessionaria di auto. Nei primi tempi, l’uomo verrà trattato nel migliore dei modi dal suo capo, anche se quest’ultimo cambierà radicalmente atteggiamento nell’istante in cui scoprirà il suo curriculum e soprattutto il suo ruolo di manager nell’ormai fallita Fikri Harika.

Da quel momento in avanti, il superiore non farà altro che rimproverare Emre, sia ammonendolo ogni volta che riceverà delle telefonate dai suoi parenti e sia quando non riuscirà a vendere, come prestabilito, una determinata vettura. Circostanze che porteranno il giovane Divit a vivere un’evidente crisi, anche se per orgoglio non vorrà essere raccomandato né da Can (Can Yaman) e né dal padre Aziz (Ahmet Somers) per cercare un ulteriore impiego.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Leyla troppo oberata di lavoro

A complicare la faccenda si aggiungerà anche Leyla, che non riuscirà a trovare un po’ di tempo libero da trascorrere con il marito poiché i suoi impegni nell’azienda dove è stata assunta non le permetteranno di liberarsi fino alla fine dei suoi turni giornalieri. Un aspetto che, ovviamente, spiacerà molto ad Emre, già a conoscenza del fatto che la donna non è affatto contenta per la mansione che le è stata affibbiata.

Sarà una mancata telefonata ad accendere ulteriormente la scintilla. Nello specifico, in una giornata di lavoro abbastanza difficile, Emre tenterà più volte di chiamare Leyla che, per tutta risposta, non potrà trattenersi a dialogare con lui a causa di numerosi appuntamenti. In quel caso, la Aydin prometterà al consorte di telefonargli appena possibile, ma finirà per dimenticarsi di farlo. Emre inizierà quindi ad avere numerosi turbamenti…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Leyla ed Emre sempre più distanti

Eh sì: vi anticipiamo che, alla fine, Emre farà presente a Leyla tutto il suo malessere e le dirà che sta soffrendo soprattutto perché non possono ritagliarsi dei piccoli attimi in cui restare soli. Questo sarà ovviamente dovuto anche al fatto che i due, dopo la crisi economica sopraggiunta, saranno costretti a trasferirsi a casa di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), cosa che impedirà loro di costruirsi una quotidianità intima e indipendente.

Resta dunque da capire fino a quando la situazione, assolutamente non favorevole, andrà avanti e se porterà a ulteriori strascichi nel matrimonio apparentemente felice di Leyla e Emre. Di certo, almeno per ora, verrà sicuramente meno il loro progetto di avere dei figli… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

