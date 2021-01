In primo piano CAN / Daydreamer (foto Mediaset)

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di giovedì 14 gennaio 2021 in prima serata: Il discorso che Sanem tiene durante il lancio conquista tutti gli invitati. Al termine della presentazione, lei spera di parlare con Can, ma un improvviso malore di Huma lo costringe a lasciare l’evento. Lui e Sanem sono ai ferri corti: Can le rimprovera di voler lasciare l’agenzia in seguito alla proposta di Yigit, mentre lei è furiosa per un’offerta che lui ha accettato a sua volta. L’attrito è ancora più forte perché Sanem ha rassegnato le dimissioni e sarà una dipendente di Can ancora per poco.

Muzaffer si presenta da Nihat e si vanta dei suoi incassi, mentre Leyla è sempre più infelice e arriva persino a invidiare Sanem per la scelta di abbandonare l’agenzia. Polen e suo fratello Yigit si riscoprono molto più affiatati che in passato e lei stenta a credere che Can sia così rancoroso nei confronti di Sanem.

Gli affari del negozio bio di Muzaffer e Mevkibe proseguono a gonfie vele. Sanem e Yigit intensificano la loro collaborazione lavorativa e Can, infastidito dalla situazione, tenta di tenere impegnata Sanem nei suoi ultimi giorni in agenzia.

Can viene convinto dalla madre e da Polen a partecipare alla realizzazione del libro di Polen. Intanto, Leyla e Osman, spinti dall’insistenza dei genitori di lei, si trovano a riflettere sul futuro della loro storia, costringendo la ragazza a prendere una decisione.

Sanem sta terminando i suoi giorni di lavoro in agenzia e contemporaneamente svolge la sua nuova attività in ambito editoriale. Sanem è gelosa di Polen, che spalleggiata da Huma, è molto spesso in agenzia perché vuole avvalersi delle foto di Can, per la sua prossima pubblicazione di un libro di ricette di cucina. Intanto Can è geloso di Yigit, con il quale Sanem sta lavorando fianco a fianco e che dimostra sempre più chiaramente il suo interesse per lei.

Huma organizza una cena a casa di Can con tutti i dipendenti dell’agenzia, dove Polen dà dimostrazione della sua bravura in cucina. Durante la cena, Emre avvicina Leyla e le chiede di rimanere amici, ma lei rifiuta perché non lo ritiene una persona sincera e lo invita a limitarsi a un rapporto professionale. Muzaffer e sua madre litigano in negozio alla presenza di Mevkibe e quest’ultima prende le difese di Aysun. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

