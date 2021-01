DAYDREAMER, da sabato 30 gennaio il nuovo numero in edicola

Can e Sanem / Daydreamer

Da qualche giorno, la soap turca Daydreamer ha ripreso ad andare in onda dal lunedì al venerdì, come accadeva l’estate scorsa (pur mantenendo – almeno per ora – anche l’appuntamento settimanale in prima serata).

Ma “Le ali del sogno” sono anche un piccolo fenomeno editoriale, visto che c’è una seguitissima rivista ufficiale cartacea che si trova nelle edicole. Di tale rivista arriva ora il nuovo numero, come ci annuncia l’apposito comunicato che vi riportiamo.

Da sabato 30 gennaio arriva in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di “Daydreamer Magazine”, unica rivista ufficiale sulla soap con l’attore del momento: Can Yaman.

Fari puntati sui fratelli Divit, che verranno messi a confronto tra loro in tutte le loro sfaccettature. Non mancheranno anticipazioni, curiosità e contenuti inediti. Tra questi le interviste esclusive a Birand Tunca, Emre nella serie, Ceren Taşçı, l’interprete di Ayhan, l’amica del cuore di Sanem, e Feri Baycu Güler, che troviamo nel ruolo di Melahat.

Sarà possibile scegliere una speciale opzione che vede in allegato al magazine i Magneti dei sognatori, ossia delle divertenti calamite con le immagini di Can e Sanem.

Sempre da sabato 30 gennaio, è prevista la prima uscita della collezione ufficiale in DVD di “DayDreamer”, corredata da un cofanetto multicolor. L’intera serie sarà quindi disponibile su supporto digitale. Ciascuna uscita, ogni sabato fino a completamento della collezione, sarà composta da due dischi con dieci puntate e un booklet.

Entrambi i prodotti sono editi da Fivestore e disponibili in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione.