Il commissario Ricciardi / Foto di scena di ANNA CAMERLINGO

Buon riscontro di pubblico per l’esordio de Il commissario Ricciardi, la nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale: gli ascolti sono stati pari a 5.951.000 telespettatori, con uno share del 24,08%. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 1° febbraio in prima serata, vediamo cosa succederà nella seconda puntata.

Il commissario Ricciardi: trama episodio “La condanna del sangue” di lunedì 1° febbraio 2021

Ricciardi indaga sulla morte di Carmela Calise, una cartomante e usuraia che si è fatta molti nemici: la donna inventa il futuro delle persone che le chiedono aiuto e lo sbriciola tra le dita.

Mentre a Napoli giunge la primavera nel consueto trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione.

Mentre si occupa del caso, il commissario incontra per la prima volta Enrica, una ragazza che abita nel palazzo di fronte al suo.

