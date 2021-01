BEATRICE e VITTORIO CONTI de Il paradiso delle signore / foto Pierfrancesco Bruni

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 1 febbraio 2021:

La piccola Serena (Giulia Patrignani) rimane a Milano dallo zio per il fine settimana e questo rallegra lo spirito di casa Conti; Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) invece viene a sapere della gravidanza di Clelia (Enrica Pintore) e così zia Ernesta (Pia Engleberth) pretende che Luciano (Giorgio Lupano) torni a casa sua prima che possa scoppiare uno scandalo.

Le voci sulla gravidanza di Clelia (Enrica Pintore) iniziano a serpeggiare nella scuola di Carletto (Dylan Interlenghi) e la madre di un suo compagno di classe, Maria Grazia Vettorazzo, è pronta a puntare il dito contro Clelia.

Intanto al Paradiso delle Signore è in arrivo la festa di San Valentino e c’è bisogno di nuove idee, mentre il matrimonio di Gabriella (Ilaria Rossi) è alle porte e la ragazza mostra alle sue amiche il vestito da sposa disegnato da lei.

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice (Caterina Bertone) provano infine a mantenere le distanze per scongiurare il peggio, cosa che non riesce altrettanto bene ad Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili), visto che la vicinanza ritrovata al Paradiso delle Signore potrebbe far vacillare la forza d’animo di entrambi…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)