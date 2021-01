Il paradiso delle signore 5: SALVO non rinuncia a GABRIELLA, anticipazioni 11 gennaio

EMANUEL CASERIO è Salvatore Amato a Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 11 gennaio 2021:

Salvo (Emanuel Caserio) continua a credere che con Gabriella (Ilaria Rossi) sarebbe andata diversamente se lei avesse ricevuto la lettera che Agnese (Antonella Attili) ha occultato. Nel giovane Amato si riaccende la speranza, per quanto Marcello (Pietro Masotti) e Laura (Arianna Montefiori) cerchino di riportarlo alla realtà…

Beatrice (Caterina Bertone) fa il suo esordio come assistente di Luciano (Giorgio Lupano) al Paradiso delle signore, ma per lei è il primo giorno anche come studentessa alle scuole serali di ragioneria.

Il doppio gioco di Umberto (Roberto Farnesi) non rimane segreto a lungo: l’atteggiamento del Guarnieri viene subito “sgamato” da Bergamini senior, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) riceve una confidenza che la agita ulteriormente.

Gabriella vuole a tutti i costi lasciarsi il passato alle spalle, ma Salvo non intende rinunciare a lei…

