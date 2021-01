Serena e Carletto / Il paradiso delle signore (foto Ufficio stampa)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 13 gennaio 2021:

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riceve in serata una telefonata della nipotina Serena (Giulia Patrignani) dal collegio e, sentendola piangere, decide di andarla a prendere il giorno seguente.

Al grande magazzino milanese, Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) disegna la divisa ufficiale per la nuova squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. La giovane stilista tuttavia non riesce a non pensare a Salvatore Amato (Emanuel Caserio)…

Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si confida con Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) in merito al ritorno di Agnese (Antonella Attili) a Milano insieme al marito Giuseppe.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) sviene in magazzino ed Irene (Francesca Del Fa) decide di non intervenire per evitare di essere scoperta, visto che continua a dormire lì di nascosto.

Vittorio deve assentarsi per qualche giorno da Milano per lavoro e Beatrice (Caterina Bertone) prepara la sua valigia, dimostrando sempre più complicità.

