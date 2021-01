Salvatore e Armando / Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 14 gennaio 2021:

Salvatore (Emanuel Caserio) non riesce a dimenticare Gabriella (Ilaria Rossi) ma la giovane stilista lo invita a rassegnarsi, sebbene anche lei si senta turbata da questo ritorno inaspettato nella sua vita da parte del giovane Amato.

Dopo il mancamento di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) è spaventato e chiede l’intervento di un medico che possa visitare presto la capocommessa del Paradiso.

Irene (Francesca Del Fa) è costretta a dover lasciare il magazzino, così come promesso a Rocco (Giancarlo Commare); il giovane siciliano promette alla Venere di aiutarla nel trovare un nuovo alloggio.

Salvatore continua ad ammorbare Marcello (Pietro Masotti) ed il barista intima all’amico di chiudere con il passato per poter tornare a vivere; Salvo però continua a soffrire per Gabriella e si confida con Laura Parisi (Arianna Montefiori), non accorgendosi che la bionda pasticciera, amica e socia, in realtà è segretamente innamorata di lui.

Infine, ritorno amaro dalla Sicilia: Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe rientrano a Milano e Armando (Pietro Genuardi) comprende che la sua storia d’amore potrebbe essere giunta al capolinea.

