Cosimo / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

La convulsa fase politica che stiamo vivendo porterà ripercussioni nel palinsesto di Rai 1 di lunedì 18 gennaio 2021. Salteranno infatti diversi programmi della giornata – tra cui Il paradiso delle signore – per far posto all’informazione parlamentare, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei deputati. La fiction daily tornerà in onda martedì 19 gennaio.

Vi ricordiamo però che Il Paradiso segue uno schema corrispondente in modo esatto a giorni e mesi, per cui lo sfasamento che si verrà a creare dovrà essere presto recuperato. In passato, in casi come questo il recupero è sempre avvenuto di sabato e dunque vedremo se sarà così anche stavolta. Ecco infine le anticipazioni di martedì.

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 19 gennaio 2021:

Il ritorno di Giuseppe Amato sembra aver riportato Agnese (Antonella Attili) indietro nel tempo, tant’è che la donna sceglie addirittura di non andare più a lavorare al Paradiso delle Signore per compiacere l’autorità del marito.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio) nota il cambiamento della madre e inizia non sopportare più le imposizioni poco democratiche del padre.

Tra Rocco Amato (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa) invece inizia ad esserci una certa sintonia, sebbene il ritorno di Maria dalla Sicilia metterà in crisi il giovane Amato.

Le prime incomprensioni tra Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) rischiano di mettere in crisi la stilista che, nel frattempo, si ritrova vicino a Salvatore a causa di Agnese.

Beatrice (Caterina Bertone), infine, cerca in tutti i modi di non innamorarsi nuovamente di Vittorio (Alessandro Tersigni) ed entrambi concordano sul non riportare più a galla il passato e di pensare al futuro.

