MARTA / Il paradiso delle signore (foto P. BRUNI)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 20 gennaio 2021:

Beatrice (Caterina Bertone) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sono sempre più vicini e la donna cerca in tutti i modi di dissuadere se stessa dall’innamorarsi del cognato; la quotidianità tra i due rischia di riaccendere tuttavia l’antica fiamma.

Nel frattempo Rocco (Giancarlo Commare) ha aiutato Irene (Francesca Del Fa) trovandole una sistemazione grazie a Don Saverio, mentre Maria Puglisi (Chiara Russo) – tornata dalla Sicilia – è convinta che fra i due ci sia del tenero.

Una lettera di Marta (Gloria Radulescu) dall’America arriva al momento giusto: le parole della giovane donna riscaldano il cuore di Vittorio, anche se la distanza tra i due potrebbe diventare sempre maggiore a causa di Beatrice.

A casa Amato invece una brutta lite tra Salvatore (Emanuel Caserio) e suo padre costringono Agnese (Antonella Attili) a non recarsi a lavoro, diventando sempre più succube del marito; Gabriella (Ilaria Rossi) corre in aiuto di Salvatore sentendo la lite dal suo appartamento e i due si ritrovano infine in Caffetteria, luogo in cui si scambiano un appassionato bacio…

