Gabriella / Il paradiso delle signore (copyright foto: P. BRUNI)

Dal momento in cui Salvatore (Emanuel Caserio) ha trovato la lettera scritta a Gabriella (Ilaria Rossi) e da lei mai ricevuta, a Il paradiso delle signore sono saltati molti equilibri e soprattutto ci è ormai chiaro che i due ragazzi, in fondo, sono ancora uniti da un filo sottile…

La Rossi infatti, pur felicemente fidanzata con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), è rimasta molto turbata dalla questione della lettera e, pur sforzandosi di tenere lontani da lei gli slanci di Salvo, è abbastanza evidente che lei per prima è a dir poco confusa.

Il colpo di scena, però, ci sarà la prossima settimana. Con il ritorno di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) dalla Sicilia, Salvatore avrà parecchi dissidi col padre e si arriverà a furiosi litigi. Durante uno di questi momenti, a casa Amato irromperà Gabriella che, per evitare che la lite degeneri ulteriormente, si porterà Salvo in caffetteria. Sarà quello, dunque, il luogo in cui tra i due ex scatterà l’attesissimo bacio!

Questo “attimo di vicinanza”, però, non risolverà tutto. Salvatore continuerà ad avere dei pessimi rapporti col padre e per un po’ resterà fuori casa (sarà Armando a parlargli per convincerlo a rientrare). Inoltre si consumerà a breve un dramma che riguarda la famiglia di Cosimo, il fidanzato di Gabriella: presto ne riparleremo, ma all’orizzonte c’è un evento tragico… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.