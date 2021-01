Emanuel Caserio è Salvatore Amato a Il paradiso delle signore

Nella giornata di venerdì 22 gennaio, verrà recuperata la puntata de Il paradiso delle signore saltata lunedì scorso a causa del protrarsi delle trasmissioni politiche. Dunque, a partire eccezionalmente dalle 15,30 e fino alle 17, andranno in onda ben due episodi (uno dietro l’altro) della fiction daily di Rai 1.

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 22 gennaio 2021:

Dopo il bacio con Salvatore Amato (Emanuel Caserio), Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) confessa tutto a Laura Parisi (Arianna Montefiori): il matrimonio con Cosimo (Alessandro Cosentini) è compromesso?

Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) intima ad Umberto (Roberto Farnesi) di stare attento su Arturo Bergamini perchè potrebbe diventare pericoloso se continua ad intromettersi negli affari della loro famiglia.

Rocco (Giancarlo Commare) si confida con Armando (Pietro Genuardi) riguardo ai contrasti tra Salvatore ed il padre; il cugino infatti non è tornato a dormire a casa e il signor Ferraris va a parlare col giovane Amato per convincerlo a ritornare a casa e stare vicino a sua madre.

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) torna da Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) con una bellissima notizia: è incinta!

Beatrice Conti (Caterina Bertone) invece scopre proprio da Vittorio (Alessandro Tersigni) che Marta (Gloria Radulescu) è sterile e che lui dunque non potrà mai diventare padre. Il direttore del grande magazzino milanese è sempre più vicino emotivamente a Beatrice, per questo non riesce a scrivere una lettera per Marta; oltre a questo, Vittorio scopre da Luciano che Clelia è in dolce attesa.

Salvatore intanto fa ritorno alla propria abitazione su consiglio di Armando, sebbene continuino i contrasti con il padre; il giovane inoltre chiede nuovamente a Gabriella di incontrarlo.

Umberto è quasi sotto scacco di Arturo Bergamini ma, durante la cena tra i due in Villa Guarnieri, l’uomo ha un improvviso malore e muore tra le braccia di un più che mai sconvolto Cosimo.

Gabriella sembra aver deciso con chi passare il resto della sua vita!

