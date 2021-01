LAURA PARISI (Arianna Montefiori) de Il paradiso delle signore / Photo Credits P. BRUNI

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 26 gennaio 2021:

Dopo il bacio con Salvatore Amato (Emanuel Caserio), Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) confessa alla coinquilina Laura Parisi (Arianna Montefiori) quanto accaduto: la giovane stilista si sente in colpa perché, mentre si trovava con Salvatore, il padre di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) è morto improvvisamente lasciando tutti sconvolti.

Federico (Alessandro Fella) viene a conoscenza della gravidanza di Clelia Calligaris (Enrica Pintore) e a quel punto decide di lasciare la casa di suo padre per lasciargli i propri spazi, ritornando a vivere a casa dalla madre con cui finalmente riesce a ristabilire un buon rapporto.

Silvia (Marta Richeldi) si accorge di un malore di Clelia davanti al Paradiso delle Signore proprio mentre si reca da Luciano (Giorgio Lupano) per ringraziarlo dei buoni consigli dati a Federico per fare pace con lei.

Rocco (Giancarlo Commare) capisce che Irene (Francesca Del Fa) aveva organizzato un incontro romantico al magazzino, ma la Venere nega tutto.

Agnese Amato (Antonella Attili) ancora non fa ritorno in atelier e di conseguenza Beatrice (Caterina Bertone) suggerisce a Vittorio (Alessandro Tersigni) una strategia per farla tornare al Paradiso.

Clelia è sempre più preoccupata qualora Silvia venisse a scoprire della sua inaspettata gravidanza…

