GRACE AMBROSE è Stefania Colombo a Il paradiso delle signore / Copyright foto: P. BRUNI

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 27 gennaio 2021:

Dopo aver assistito alla discussione poco felice tra Agnese (Antonella Attili) e suo marito Giuseppe, Beatrice (Caterina Bertone) propone a Vittorio (Alessandro Tersigni) una soluzione per permettere alla signora Amato di poter continuare a lavorare al Paradiso delle Signore serenamente: l’offerta di un posto di lavoro al grande magazzino milanese che Conti rivolgerà al capofamiglia siciliano non sarà però apprezzata da quest’ultimo!

I primi commenti sgraditi e offensivi iniziano a circolare sul conto di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), nonostante la notizia della gravidanza sia nota soltanto ai più stretti, come Federico Cattaneo (Alessandro Fella) e Stefania Colombo (Grace Ambrose); questo sicuramente non sarà d’aiuto a Luciano (Giorgio Lupano) visto che potrebbe causare problemi legali in quanto sposato ancora con Silvia (Marta Richeldi).

La morte di Arturo Bergamini invece è un brutto momento per la coppia di fidanzati prossimi al matrimonio: Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo (Alessandro Cosentini) pensano infatti che sarebbe opportuno rimandare le nozze.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) gioca la sua mossa d’azzardo e ribalta gli accordi presi con Arturo, mettendo così Cosimo sotto scacco…

