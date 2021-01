Rocco e Irene / Il paradiso delle signore (foto dal profilo Instagram "Affictionati")

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 7 gennaio 2021: Abbiamo visto negli scorsi episodi della fiction daily di Rai 1 come Rocco Amato (Giancarlo Commare) abbia scoperto casualmente l’esistenza di una lettera scritta dal cugino e destinata a Gabriella (Ilaria Rossi). Salvatore (Emanuel Caserio) è venuto a conoscenza della verità (ossia che la lettera non è mai finita in mano a Gabriella) e ora, sconvolto, trova un appoggio morale in Marcello (Pietro Masotti), suo amico e confidente. A questo punto però il giovane Amato non sa se partecipare o meno al matrimonio di Gabriella…

Arturo Bergamini, padre di Cosimo (Alessandro Cosentini), ha in progetto un losco affare da proporre ad Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), affare in cui venne coinvolto anche Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Nel frattempo al Paradiso delle Signore, Beatrice Conti (Caterina Bertone) sta per iniziare i corsi serali per prendere il diploma di ragioneria e Clelia Calligaris (Enrica Pintore) la aiuta nel cercare un abito adatto alla situazione.

Sintonia e complicità sempre maggiore tra Rocco e Irene (Francesca Del Fa), tanto che le Veneri sospettano una relazione sentimentale segreta.

Infine, Marcello deve nuovamente tenere a bada le richieste del Mantovano e Ludovica Brancia (Giulia Arena) prova a mediare recandosi in Caffetteria dal giovane Barbieri.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram