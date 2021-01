Beatrice e Vittorio / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 8 gennaio 2021:

Dopo il confronto di Salvatore (Emanuel Caserio) con Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e poi con Rosalia (Ornella Giusto), amica di Agnese (Antonella Attili), il giovane Amato ha capito che ad intromettersi nella sua storia d’amore è stata proprio sua madre. A questo punto, Salvatore attende il ritorno di Agnese per confrontarsi con lei e per mostrarle la lettera, ben conservata in casa.

Beatrice Conti (Caterina Bertone) invece vuole a tutti i costi cercare un lavoro per non gravare sul cognato Vittorio (Alessandro Tersigni), sebbene quest’ultimo le proponga un posto come segretaria del ragionier Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) al Paradiso.

In casa Guarnieri continuano gli intrighi ed è proprio Umberto (Roberto Farnesi) che finge di interessarsi all’affare proposto da Arturo Bergamini, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) è sempre più preoccupata.

Ma il colpo di scena della puntata è quello di Gabriella (Ilaria Rossi) che entra in possesso della lettera di Salvatore in maniera casuale e decide di avere un confronto con lui.

