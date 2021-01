BEATRICE / Il paradiso delle signore (copyright foto: P. BRUNI)

Bocconi amari in casa Guarnieri: la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) non si rassegna nel vedere Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dare rifugio in casa propria alla cognata Beatrice (Caterina Bertone) e i suoi figli. Ciò sarà uno dei piatti forti delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, in partenza lunedì 4 gennaio.

Le anticipazioni dell’amata fiction daily di Rai 1 ci informano dunque dei prossimi contrasti tra Beatrice e Adelaide: quest’ultima non riesce a tollerare questa convivenza particolare tra Vittorio e la cognata, ritenuta inappropriata e fuori decenza. La vedova Conti intanto sta pian piano riacquistando fiducia in Vittorio e sta stringendo anche una bella amicizia con la capocommessa del Paradiso, la dolcissima Clelia Calligaris (Enrica Pintore).

Inoltre Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) tarderà a ritornare a Milano e nel frattempo Beatrice si preparerà ad iniziare la scuola serale per prendere il diploma in ragioneria, motivo per cui Clelia si proporrà di aiutare la sua nuova amica nella scelta di un abito appropriato per i corsi serali scolastici.

Gli spoiler ci parlano infine di una proposta che a stretto giro Vittorio farà a Beatrice: un lavoro al Paradiso come segretaria di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano). La signora Conti accetterà questa volta? La risposta è sì, ma nel contempo ci renderemo conto come Vittorio e la madre di Pietro (Andrea Savorelli) fossero in gioventù davvero molto legati! Forse Adelaide non ha proprio tutti i torti a essere contraria a questa “vicinanza”…

