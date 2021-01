ENRICA PINTORE è Clelia Calligaris ne IL PARADISO DELLE SIGNORE

In questi giorni a Il paradiso delle signore stiamo vedendo Clelia e Luciano “assaporare” la loro nuova vita di coppia, con il desiderio neanche tanto nascosto di poterne parlare a tutti. Presto, anzi prestissimo, per loro sarà tuttavia il momento di affrontare ben altri problemi!

Tra poche puntate, infatti, la Calligaris accuserà un malore mentre si trova in magazzino e ciò accadrà sotto gli occhi di Irene (Francesca Del Fa), che come sappiamo è nascosta lì da giorni. La Cipriani, però, si troverà in una situazione difficile perché, se aiuta Clelia, automaticamente fa anche scoprire che dorme nei locali del Paradiso…

L’episodio in cui vedremo il momento drammatico in questione è quello di mercoledì 13 gennaio, mentre giovedì 14 un preoccupatissimo Luciano Cattaneo insisterà per chiamare un medico. Fin qui la trama, ma dedichiamoci ora al “risvolto social” inerente a questa vicenda.

Su Instagram è infatti circolata una story in cui sembra esserci una nuova capocommessa, il che farebbe pensare a un’assenza della Calligaris. Comunque sia, l’attore Giorgio Lupano (Luciano) ha di recente pubblicato un video in cui si prepara a provare scene con la collega Enrica Pintore (Clelia). Dunque, anche se dovesse esserci una pausa, a questo punto appare molto improbabile che la Pintore sia in uscita dal cast!

