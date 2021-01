Clelia e Luciano / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Come vi abbiamo già segnalato, a Il paradiso delle signore stiamo per assistere ad una svolta improvvisa che riguarda la storyline dei “Cattegaris”, com’è stata affettuosamente chiamata dai fan la coppia facente capo a Clelia e Luciano. A dirla tutta, saranno in realtà più di una le trame della fiction daily che prossimamente subiranno un’accelerata, ma in ordine di tempo è proprio la capocommessa del Paradiso colei che sarà più al centro della scena nei prossimi giorni.

Tutto inizierà da un malore che la Calligaris accuserà nel magazzino del Paradiso. Da quel momento in poi, Luciano entrerà in allarme e vorrà sentire il parere di un medico; in seguito Clelia, com’è giusto che sia, farà le analisi per comprendere la causa del malessere che l’ha colpita e lì apprenderà la verità dei fatti: è incinta!

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come cambierà la vita della donna e del suo amato alla luce di questa notizia? E come andrà a finire la gravidanza? C’è da dire questo innesto narrativo coincide con una serie di rumor che ultimamente si sono diffusi via social e che parlano di un’assenza di Clelia (in alcune story si sarebbe vista una capocommessa che non è lei). Tuttavia, come già vi abbiamo riportato, un video dei primissimi giorni di gennaio ha tranquillizzato i fan in quanto mostra gli attori Giorgio Lupano ed Enrica Pintore (che, appunto, danno vita ai ruoli di Luciano e Clelia) intenti a provare insieme future scene.

In attesa di saperne di più, vi invitiamo a non perdere di vista neanche Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e la cognata Beatrice (Caterina Bertone): presto ne riparleremo ma è ormai chiaro che a breve verrà fatta luce sul loro passato da innamorati. Un passato che può ritornare ad essere… presente?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.