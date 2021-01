CLELIA / Il paradiso delle signore

Quello che dovrebbe essere un lieto evento sta per trasformarsi in una sorta di incubo. È quello che a breve accadrà a Il paradiso delle signore, dove la notizia della gravidanza che Clelia (Enrica Pintore) ha dato a Luciano (Giorgio Lupano) finirà per essere una fonte di grattacapi non da poco…

Dapprima si svilupperà una sorta di gossip intorno alla Calligaris e poi qualcuno inizierà ad apprendere la notizia che lei è incinta: lo verrà a sapere Federico (Alessandro Fella), che tutto sommato prenderà bene la notizia, poi pure Silvia (Marta Richeldi) si avvicinerà alla verità… Anche lei avrà un atteggiamento “morbido” come il figlio? C’è da dubitarne…

A dirla tutta, chi sin da subito creerà problemi sarà l’ansiosissima zia Ernesta (Pia Engleberth), che vorrà a tutti i costi difendere la reputazione di Silvia e, per raggiungere il suo obiettivo, pretenderà che Luciano torni a vivere nella loro famiglia, in modo da salvare almeno le apparenze!

Non solo: il chiacchiericcio farà sì che anche il povero Carletto (Dylan Interlenghi) subisca pesanti conseguenze a scuola da parte dei suoi compagni; in particolare, la madre di uno dei bambini in questione seminerà zizzania mostrando platealmente il suo disappunto per la gravidanza di Clelia. Si arriverà persino a delle scritte offensive lasciate all’esterno del Paradiso, sarà stata proprio questa donna?

Insomma, la faccenda si gonfierà e diventerà grave: Clelia crollerà, sino a decidere di… lasciare Milano! Evidentemente Silvia e la zia Ernesta saranno d’accordo con tale intenzione, visto che aiuteranno la Calligaris a preparare la fuga, ma sarà davvero questa la soluzione della trama? Occhio a un’inattesa iniziativa di Silvia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.