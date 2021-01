Rocco e Maria de Il Paradiso delle signore / Foto Ufficio Stampa

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021:

Gradualmente, Agnese è diventata sempre più succube del marito Giuseppe, che le mette paura con le sue parole; la donna arriva a non andare più al lavoro e ciò innervosisce molto Salvatore, che non tollera più il padre. Il ragazzo decide così di prendersi cura della madre. Beatrice cerca di staccarsi da Vittorio e l’unico modo per entrambi è quello di non pensare più ai loro ricordi di gioventù. Rocco e Irene sono sempre più uniti, ma intanto Maria torna dalla Sicilia…

Nonostante l’impegno che ci mette, Beatrice pensa ancora a Vittorio. Con l’ausilio di don Saverio, Rocco riesce a trovare una migliore sistemazione per far dormire Irene; intanto, però, la curiosità e i sospetti di Maria iniziano ad aumentare. Marta invia a Vittorio una dolce lettera. Salvatore litiga pesantemente con il padre e Gabriella, per interrompere l’alterco, arriva a casa Amato e prende con sé il giovane portandoselo in Caffetteria: lì assisteremo a un bacio tra i due…

Salvatore dice a Marcello di aver dormito in Caffetteria dopo la lite con il padre, ma non parla all’amico del bacio intercorso con Gabriella. Clelia va a ritirare le analisi, ma la sua assenza prolungata preoccupa Luciano. Agnese inizia a contrastare l’autorità di Giuseppe: la donna ormai non ne può più del consorte! Grazie a Rocco, Irene fa pace col padre. Gabriella trova un modo per evitare di passare del tempo con Cosimo.

Gabriella parla a Laura del bacio con Salvatore. Adelaide ancora una volta cerca di allertare Umberto sul conto di Arturo Bergamini. Salvatore, ormai in continuo dissidio col padre, non è tornato a casa a dormire e così Armando, avvisato da Rocco, cerca di convincere il giovane a rientrare. Mentre Beatrice scopre che Marta non potrà mai dare dei figli a Vittorio, Clelia torna da Luciano con una notizia inattesa: è incinta. Nasce finalmente la squadra ciclistica del Paradiso delle Signore.

La gravidanza di Clelia viene rivelata da Luciano a Vittorio, il quale intanto cerca (non senza difficoltà) di rispondere alla lettera di Marta; la verità è che l’uomo inizia ad essere sempre più vicino a Beatrice. Salvatore torna finalmente a casa e chiede a Gabriella di incontrarsi ancora. Pietro, Armando e Rocco si impegnano per la loro prima gara della neonata squadra. Umberto sembra trovare un accordo con Bergamini senior, ma accadrà qualcosa di grave e imprevisto durante una cena organizzata a Villa Guarnieri per far riappacificare le due famiglie…

