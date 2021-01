ARMANDO, AGNESE, GIUSEPPE / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021:

Salvatore è convinto che la sua storia con Gabriella sarebbe andata diversamente se lei avesse letto la lettera che Agnese ha nascosto. Per Beatrice è il primo giorno come assistente di Luciano al Paradiso e come studentessa alle scuole serali di ragioneria. Il doppio gioco di Umberto viene subito scoperto dal padre di Cosimo e la situazione preoccupa Adelaide. Gabriella sembra determinata a lasciarsi il passato alle spalle, ma Salvatore non intende rinunciare a lei.

Dopo aver ritrovato la lettera, Gabriella ripensa alla sua storia con Salvatore e dice la sua prima bugia a Cosimo. Arturo, dopo lo scontro avuto con Umberto, inizia a indagare sulla sorte di Ravasi e riceve da Ludovica un’informazione utile; Adelaide, intanto, è preoccupata per il cognato. Armando, Pietro e Rocco sono sempre più entusiasti di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. Beatrice riceve una telefonata dal collegio di Serena.

Vittorio decide di andare a prendere Serena al collegio. Gabriella è al lavoro per disegnare la maglia della squadra ciclistica del Paradiso e intanto cerca di allontanare Salvatore. Armando confida a Luciano di essere preoccupato per il ritorno dalla Sicilia di Agnese col marito. Clelia ha un malore in magazzino dove Irene, come ogni sera, prepara il suo giaciglio per la notte; la ragazza però non interviene per non farsi scoprire.

Gabriella cerca di convincere Salvatore ad andare avanti, ma in realtà lei per prima è turbata dal riavvicinamento del suo ex fidanzato. Luciano è preoccupato per la salute di Clelia e insiste per far venire il medico al Paradiso. Marcello invita Salvatore a chiudere con il passato, ma lui continua a struggersi per Gabriella e si confida con Laura, non accorgendosi che quest’ultima prova dei sentimenti per lui. Rocco aiuta Irene a trovare una sistemazione.

Giuseppe spadroneggia nella vita di Agnese, mentre Salvatore – in un doloroso confronto – chiede alla madre chiarimenti sulla lettera che ha nascosto a Gabriella. Il padre di Cosimo ricatta Umberto riguardo alla questione Ravasi; Adelaide – sempre più preoccupata – invita il cognato a non mettersi contro di lui. Agnese decide di lasciare Armando. Cosimo propone a Federico di aiutarlo a rinnovare l’immagine della ditta Palmieri.

