BEATRICE / Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 15 gennaio 2021:

L’indipendenza e la forza conquistata da Agnese (Antonella Attili) durante l’assenza del marito viene spazzata via col ritorno di Giuseppe (Nicola Rignanese): il capofamiglia Amato sembra esser tornato a comandare sulla vita della donna e, oltre a questo, vi è un duro confronto tra mamma e figlio in merito alla lettera scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) e mai giunta nelle mani di Gabriella (Ilaria Rossi).

Arturo Bergamini mette sotto scacco Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) in merito alla questione che lega Achille Ravasi (Roberto Alpi) ad Adelaide (Vanessa Gravina) e quest’ultima chiede al cognato di non provocare Bergamini senior per non avere la peggio.

Cosimo (Alessandro Cosentini) chiede a Federico Cattaneo (Alessandro Fella) un aiuto nel rinnovare grafica e immagini della Ditta Palmieri.

Agnese Amato è costretta a dire addio al suo grande amore Armando (Pietro Genuardi).

Sentimenti sepolti ritornano a galla tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Beatrice (Caterina Bertone): quest’ultima mostra a Vittorio dei ritratti disegnati da lui durante il periodo della guerra, disegni che la donna ha conservato come un tesoro prezioso. Vittorio apre il suo cuore ed entrambi confessano all’altro l’amore che un tempo provavano, prima che la guerra e la vita li allontanasse per sempre.

