SALVATORE e AGNESE / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Ultimamente l’attore Alessandro Cosentini, interprete di Cosimo Bergamini, ha fatto capire che a Il paradiso delle signore 5 accadrà “roba grossa”, come si suol dire, e ha sicuramente ragione visto che la narrazione della fiction daily di Rai 1 si sta dirigendo senza ombra di dubbio verso grandi colpi di scena!

Alcune svolte in realtà ci sono già state di recente, tipo il rifiorire dell’amore tra Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), con tanto di bacio andato in scena proprio nel “momento peggiore”. Eh sì, il riavvicinamento tra i due piccioncini è coinciso con la “strana” morte di Arturo Bergamini, il padre di Cosimo (lo sguardo di ghiaccio di Adelaide non è passato inosservato ai fan, vorrà dir qualcosa?).

Ma ora cosa succederà? Quel che è già noto è che la dipartita di Arturo farà sì che Umberto (Roberto Farnesi) tenti di portare le cose a suo vantaggio con Cosimo, ma ciò sarà impedito da un provvidenziale intervento di Federico (Alessandro Fella). La scomparsa di Bergamini senior, però, avrà soprattutto una ripercussione sul ritrovato sentimento tra Salvo e Gabriella.

Quest’ultima si sentirà molto in colpa quando realizzerà di avere in qualche modo tradito il suo fidanzato proprio mentre lui stava perdendo suo padre, tanto che – in preda ai rimorsi – vuoterà il sacco con l’amica Laura (Arianna Montefiori). Comunque sia, inizialmente la Rossi e Cosimo penseranno di rinviare il matrimonio ma poi, quando il giovane riuscirà a liberarsi dagli intrighi di Umberto, vorrà confermare la data delle nozze.

Ciò rappresenterà ovviamente un brutto colpo per Salvatore, mentre lei sembrerà farsene una ragione e concluderà la realizzazione del suo abito da sposa (che poi mostrerà alle Veneri). Ma è davvero così convinta? La ragazza entrerà in uno stato d’ansia non indifferente, mentre Salvo – sempre più innamorato e deciso – farà capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di arrendersi al destino.

