Il paradiso delle signore: Agnese lascia Armando? Gabriella in tilt per Salvatore! Anticipazioni

ARMANDO / Il paradiso delle signore

A Il paradiso delle signore, la famiglia Amato è protagonista di grandi stravolgimenti in questo periodo. La lettera di Salvatore (Emanuel Caserio) per Gabriella (Ilaria Rossi) e mai consegnata a quest’ultima avrà un effetto domino che non riguarda solo Salvo e chi gli sta intorno: anche la stilista, infatti, inizierà a vacillare.

Nelle puntate della fiction daily che Rai 1 sta per proporci, pure la Rossi scoprirà l’esistenza della missiva che non le è mai arrivata e, se teoricamente la ragazza apparirà egualmente convinta di volersi lasciare il passato alle spalle, istintivamente comincerà a comportarsi in tutt’altra maniera!

La nostra Gabriella, pur dissimulando i suoi reali sentimenti, non potrà fare a meno di (ri)pensare al suo ex e ciò avrà un primo effetto: la prima bugia detta a Cosimo (Alessandro Cosentini), il suo futuro marito. Non solo: da una parte lei cercherà di allontanare Salvo il più possibile, dall’altra apparirà ogni giorno più turbata. In tutto questo, manca poco più di un mese alle nozze: il vero amore vincerà?

In attesa di scoprirlo, presto assisteremo al ritorno a Milano di Agnese (Antonella Attili). La donna subirà in tempi brevi l’interrogatorio del figlio, il quale cercherà in un aspro confronto il necessario chiarimento sulla questione della lettera. Ma non accadrà solo questo: come vi abbiamo già anticipato, le pressioni del ritrovato consorte Giuseppe (Nicola Rignanese) inizieranno ad essere sempre più forti e così lei si renderà conto che non è possibile proseguire la sua storia con Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

E così, almeno per ora, Agnese intenderà lasciare Armando e questa decisione farà parte della puntata che vedremo il 15 gennaio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.