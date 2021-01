Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: PIETRO ha una cotta per STEFANIA

Andrea Savorelli è Pietro Conti a Il paradiso delle signore

Quando l’attuale stagione de Il paradiso delle signore ci è stata presentata, c’erano state delle anticipazioni sugli sviluppi “sentimentali” del personaggio di Pietro Conti, interpretato dal giovane attore Andrea Savorelli. Entrato in scena come ragazzo un po’ ribelle, non amante delle regole e con tanti drammi interiori (soprattutto dopo la morte del padre), Pietro ha trovato se stesso e molti nuovi amici al Paradiso, dove ora fa parte anche della neonata squadra ciclistica.

Ma torniamo ai sentimenti. Negli spoiler di stagione si era accennato di un avvicinamento tra Pietro e la nuova venere Stefania (Grace Ambrose), vicenda che finora non aveva avuto alcun riscontro (i due in questi mesi si sono parlati poche volte), tanto che molti aficionados della fiction daily di Rai 1 si sono chiesti ultimamente se quell’anticipazione non fosse quanto meno “sovrastimata”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, pare di no. Le linee narrative della prima settimana di febbraio parlano in effetti di Pietro che “sembra nutrire un interesse verso Stefania“, cosa che a questo punto potrebbe dare inizio alla storyline tanto attesa. Certo è che al momento la Colombo è ancora interessata a Federico (Alessandro Fella), ma è anche vero che proprio il giovane Cattaneo ha avuto nei giorni scorsi dei dialoghi con Ludovica Brancia (Giulia Arena) da cui pareva trasparire un certo coinvolgimento verso quest’ultima…

Insomma, chissà che non si vada verso un certo movimento negli affari di cuore del Paradiso. Staremo a vedere se le “prime impressioni” si trasformeranno davvero in nuove svolte da raccontare, continuate a leggerci! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.