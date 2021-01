Clelia, Luciano e Carletto de Il paradiso delle signore / Foto dall'account Instagram di Giorgio Lupano

A Il paradiso delle signore è in arrivo (ed è davvero imminente) un passaggio narrativo molto atteso dai fan: quello in cui Clelia (Enrica Pintore) dirà a Luciano (Giorgio Lupano) di essere incinta! Eh sì: come tutti avevano immaginato, è questo il motivo del malore occorso pochi giorni fa alla capocommessa!

Quella della gravidanza sarà una news spiazzante ma anche bella per il ragionier Cattaneo, che subito parlerà dell’inattesa novità al suo amico Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Quel che è certo è che la prospettiva di avere un bambino tutto loro legherà ancora di più Clelia e Luciano, ma non saranno tutte rose e fiori…

Iniziamo col dire che Federico (Alessandro Fella) tutto sommato prenderà bene la notizia, ma per il giovane questo sarà un motivo in più per far pace una volta per tutte con la madre, ed è proprio quello che avverrà negli episodi in onda la prossima settimana.

Questo definitivo riavvicinamento scalderà il cuore della nostra Silvia (Marta Richeldi), che di conseguenza penserà sia il caso di ringraziare di persona Luciano; quando però andrà da lui al Paradiso, si accorgerà uscendo di un malore di Clelia. La legittima signora Cattaneo sospetterà qualcosa? La Calligaris sarà molto preoccupata al solo pensiero che ciò possa succedere!

A questo punto della storia, a sapere della gravidanza saranno più che altro Vittorio, Stefania (Grace Ambrose), Federico e per ultimo Carletto (Dylan Interlenghi), ma intorno ai malori e alle “stranezze” che stanno interessando Clelia si svilupperà un notevole gossip e così la zia Ernesta (Pia Engleberth) ci terrà che la reputazione di Silvia venga strenuamente difesa. In che modo?

