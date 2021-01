Il segreto / don Filiberto (foto Mediaset)

Anticipazioni puntata de Il segreto di lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021:

Don Filiberto deve accettare suo malgrado di entrare nella società segreta degli Arcangeli e, dopo il “battesimo”, gli viene conferito l’incarico di attirare una persona di spicco nella società.

Alicia rischia una brutta aggressione per via delle idee che ha esposto nel corso del comizio. La tentata aggressione ai danni della ragazza viene sventata da Matias, ma sia lei che Encarnacion, che era presente, restano alquanto scosse.

Tomas, in ansia per Alicia, va da lei ma scopre che la ragazza sospetta che in un certo qual modo potrebbe essere tra i sospettati mandanti dell’aggressione. Tra tali sospettati figura anche Mauricio, che viene attaccato da Huertas.

Rosa e Adolfo rientrano anzitempo dal viaggio di nozze e lei si arrabbia quando capisce che Marta è ancora in paese.

Emilia viene contattata di nuovo da Isabel, che appare molto amichevole nei suo confronti, ma Francisca la avvisa sul conto della Marchesa…

