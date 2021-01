Adolfo e Rosa / Il segreto (foto Mediaset)

Anticipazioni puntata de Il segreto di domenica 24 gennaio 2021:

Nel corso del comizio di Julio Barreiros a La Puebla, gli Arcangeli mettono in atto un attentato in cui restano coinvolti diversi abitanti di Puente Viejo. Tra di loro c’era anche Alicia e ora tutti sono in ansia per le sorti dei compaesani, ma soprattutto per la famiglia Urrutia.

Nonostante l’attentato, Onesimo pensa solo a se stesso e ai suoi progetti. Donna Begoña, invece, teme che una bomba possa scoppiare anche a Puente Viejo e cerca di tenere tutta la famiglia chiusa in casa, vietando perfino a Ignacio di recarsi da Encarnacion.

Riguardo sempre all’attentato, Francisca non ci fa molto caso e ritiene che i repubblicani se la siano cercata. Intanto lo scontro tra lei ed Emilia è al massimo della tensione e ormai coinvolge pure Matias. Emilia ha richiesto infatti l’aiuto del figlio per far ricoverare Raimundo in un ospedale specializzato.

