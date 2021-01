Marta e Ramon / Il segreto (foto Mediaset)

Anticipazioni puntata de Il segreto di domenica 31 gennaio 2021:

Emilia intende portare Raimundo in una clinica e coinvolge Matias nel suo piano. Alicia, dopo essere scampata all’attentato, rientra a Puente Viejo. La ragazza, nonostante gli Arcangeli abbiano rivendicato l’attentato, non intende ritirarsi dalla corsa a Sindaco (come invece hanno fatto molti altri candidati), nonostante anche lei sia spaventata.

Don Ignacio ottiene un colloquio con Urrutia, ma quest’ultimo gli dà la colpa per tutto quello che gli è accaduto. Isabel cerca di riavvicinarsi a Iñigo, ma lui la lascia da sola in giardino e così la Marchesa si accorge che qualcuno si è intrufolato nella proprietà!

Marta e Ramon aspettano un figlio, ma lei prega un riluttante Ramon di tornare a Bilbao e non appare così entusiasta della gravidanza. Adolfo appare felice per Marta, ma in realtà è preoccupato. Isabel riceve la visita inattesa di Jean Pierre, il suo amante francese (e probabile padre di Adolfo), che le chiede ospitalità; lei accetta, nascondendolo da tutti.

Giunge a Puente Viejo Lazaro Campuzano, fratello gemello del defunto tirapiedi di Eulalia; l’uomo – che trova alloggio alla locanda di Matias – intende vendicare la morte del consanguineo e inzia a fare domande su Donna Francisca.

Don Filiberto, pur restando negli Arcangeli, vuole assolutamente conoscere l’identità di tutti gli altri membri del gruppo segreto. Emilia tenta di portare Raimundo in clinica ma viene scoperta dalla Montenegro che le punta contro un’arma; a salvarla arriva Matias che, a sua volta, tiene sotto tiro Francisca!

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)