RAMON e MARTA / Il segreto

Una cocente delusione d’amore può trasformare completamente le persone. A Il segreto sarà questo il caso del “timido” Ramon Solozabal (Pablo Gomez Pando), il quale, appena scoprirà che la moglie Marta (Laura Minguell) aspetta un figlio dal cognato Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja), cambierà atteggiamento e diventerà sempre più pericoloso. La sua metamorfosi non passerà però inosservata agli abitanti della villa…

Il Segreto, news: ecco come Ramon scoprirà la tresca tra Adolfo e Marta

Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via nel momento in cui Marta, in seguito ad alcuni malori, avrà la certezza di essere incinta. Da un lato la ragazza non sarà per niente contenta all’idea di diventare madre, poiché saprà in cuor suo che il figlio può essere soltanto di Adolfo, dall’altro Ramon sarà entusiasta all’idea di stare aspettando il suo primo erede, ragione che lo spingerà a parlare apertamente della gravidanza della consorte ai parenti “acquisiti”.

Quando lo stato interessante della Solozabal sarà di dominio pubblico, il De Los Visos farà ovviamente i suoi calcoli e chiederà apertamente alla “cognata” se sia lui il padre del pargoletto che porta in grembo. Proprio nel bel mezzo di quel teso confronto, Ramon rincaserà ed apprenderà l’amara verità.

Deluso per essere stato preso in giro, l’uomo farà perdere le sue tracce per diverse ore, al termine delle quali accuserà apertamente Marta di aver fatto leva sui sentimenti per coprire la sua relazione immorale con il marito di Rosa (Sara Sanz), la sua stessa sorella!!!

Il Segreto, spoiler: Ramon si fa sempre più minaccioso!

Tutto ciò, quindi, a quali tipi di risvolti porterà?

A partire da questo istante, i telespettatori dovranno fare attenzione ad ogni mossa di Ramon che, oltre ad evitare di stare per troppo tempo nella villa, non perderà occasione di ribadire a Marta che non l’avrebbe mai sposata in fretta e furia se avesse saputo quali fossero le sue reali intenzioni, ovvero appioppargli un figlio non suo per evitare di essere oggetto di scandalo.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In più di una circostanza, Ramon non esiterà a insultare la moglie per il suo atteggiamento da “donnetta facile” e non riuscirà nemmeno a controllare la sua rabbia, tant’è che tutti i loro conviventi sentiranno i loro evidenti litigi. Tuttavia, Marta sceglierà di non chiedere aiuto nemmeno alla governante Manuela (Almudena Cid), nonostante il suo malessere sia piuttosto evidente!

Il Segreto, trame: Begoña comincia a interessarsi alle liti tra Ramon e Marta

In tutta questa confusione, anche mamma Begoña (Blanca Oteyza) comincerà a domandarsi per quale ragione i “neo sposini” Marta e Ramon discutano in continuazione. Nel corso di una merenda con le sue figlie, allarmata in primis da Carolina (Berta Castañé) che si ritroverà ad origliare un nuovo litigio della coppia, la signora Solozabal chiederà alla sua primogenita se sia tutto a posto nel suo matrimonio, ma non otterrà una risposta soddisfacente.

Occhio dunque ad uno strano particolare che verrà notato da Rosa: prima di lasciare la merenda, Marta si toccherà un’anca, motivo per cui la sorella le domanderà se abbia dei dolori. Sarà quindi lecito chiedersi se Ramon stia in qualche modo picchiando la moglie… e tale dubbio presto attanaglierà persino la pazza Begoña! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.