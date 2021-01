MADE IN ITALY, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 gennaio

Foto Mediaset

Anticipazioni seconda puntata della fiction Made in Italy, in onda su Canale 5 mercoledì 20 gennaio 2021 in prima serata:

Sono trascorse alcune settimane e Irene e Monica convivono: mentre Monica colleziona giovani amanti, Irene si è decisa a tornare con Luigi, il quale intanto ha organizzato a casa Mastrangelo la cena di fidanzamento con tutti i parenti riuniti. La cena avrà luogo alla fine di una giornata difficile per Irene, che dovrà recarsi a Sumirago alla fabbrica Missoni per ritirare alcuni capi per uno shooting.

Monica viene incaricata da Ludovica di aiutare Eleonora, l’altra giovane redattrice di Appeal: dovranno organizzare un servizio fotografico al Parco Sempione con i bambini.

La giornata dai Missoni prende una piega inattesa: Irene entra in sintonia con Ottavio e Rosita che la invitano a pranzo e le danno un’intervista, ma sostituiscono i capi che erano stati scelti da Ludovica per lo shooting.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)