Fiction MINA SETTEMBRE

Anticipazioni prima puntata della fiction Mina Settembre, con Serena Rossi, in onda domenica 17 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1:

MINA SETTEMBRE fiction, anticipazioni episodio “Un giorno di Settembre a dicembre”

Separata da poco dal marito Claudio (reo di averla tradita), Mina Settembre si trasferisce da sua madre Olga (con cui i rapporti non sono ottimali), perché il lavoro al consultorio non le permette di pagare l’affitto di un appartamento.

Nella vita di Mina irrompe Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio, del quale subito lei si “invaghisce”. È insieme a lui che Mina si occupa del caso di Nanninella, l’amante di un boss di quartiere che tiene in ostaggio suo figlio. Li aiuta anche Claudio, magistrato e che non desidera altro che riconquistarla…

A fine giornata, nello studio di suo padre Vittorio dove si è sistemata per dormire, Mina trova la foto di una donna ritratta di spalle e con un messaggio che non lascia spazio alle interpretazioni. È l’amante di suo padre?

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “My Fair Lord”

Un uomo cerca di buttarsi dal cornicione di un palazzo, ma Mina e Domenico riescono a farlo desistere. Ora però bisogna trovare un lavoro all’uomo, un padre di famiglia che teme di perdere l’affidamento dei figli visto che non ha un’occupazione. Titti, l’amica di Mina, pensa a suo fratello Leone, al quale servirebbe uno skipper per la sua barca. Basterebbe ripulire un po’ l’uomo per renderlo presentabile…

Mina e Domenico si baciano la notte di Capodanno su una barchetta a largo del golfo!

