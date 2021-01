Serena Rossi è MINA SETTEMBRE

Anticipazioni seconda puntata della fiction Mina Settembre, con Serena Rossi, in onda lunedì 18 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1:

MINA SETTEMBRE fiction, anticipazioni episodio “Il pappice e la noce”

Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando i due si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi: Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, che è un gran talento nella musica ma che purtroppo è finito in un brutto giro.

Mina e Domenico scoprono che il giovane è coinvolto in una rapina che ci sarà il giorno dopo e, per aiutarlo, Mina intende utilizzare il programma televisivo di Susy Rastelli, l’ex amante di suo marito, per sabotare il colpo… Mina scopre intanto che Domenico non le ha raccontato tutto di sé e così, delusa, preferisce andare via.

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “My Fair Lord”

Irene chiede aiuto a Mina per una delicatissima questione che riguarda suo figlio Gianluca, che per la Settembre è un po’ un nipote. Sedici anni (dunque età difficile), Gianluca si è innamorato di una ragazza molto più grande che sembra lo stia conducendo su una cattiva strada; inoltre sono anche scomparsi dei soldi: sono serviti per comprare stupefacenti? Mina e Titti indagano ed entrano in incognito in una discoteca, scoprendo però qualcosa di diverso.

Quando Gianluca si sente male, Mina e Claudio si occupano di lui e così facendo si ritrovano vicini.

Mina entra in confusione quando Domenico le dice che intende lasciare la sua compagna per stare con lei. Infine, la nostra protagonista fa una scoperta: la foto dell’amante di suo padre sembra sparita…

