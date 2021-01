MINA SETTEMBRE / fiction RAI con Serena Rossi

Anticipazioni terza puntata della fiction Mina Settembre, in onda domenica 24 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1:

MINA SETTEMBRE fiction, anticipazioni episodio “Onora il padre”

Mina è nervosissima in vista della commemorazione di suo padre, visto che persino la madre non intende prendere parte all’evento e pure Claudio avrà delle remore. Mentre con Domenico il rapporto è molto complicato, Mina riguardo all’amante misteriosa di suo padre concentra i suoi sospetti su una sua vecchia collega.

Il caso di puntata riguarda Lucia, una donna incinta e in attesa di sfratto; la storia in questione la porterà a sospettare di Max, il fidanzato di Titti, ma quest’ultima non intende sentir parlare male del suo boyfriend…

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “Andare avanti”

Domenico è in realtà già impegnato, ma intende parlare alla sua compagna (che al momento è in Africa) pur di non rinunciare a Mina. Il colloquio però non va in porto (almeno per ora) e così Mina – non volendo frequentare una persona che non è single, mette in stand by la sua simpatia per il medico. Nonostante ciò, è proprio Domenico ad aiutare ancora Mina riguardo alle indagini di quest’ultima sull’amante di suo padre…

Il caso di puntata riguarda Pasquale, un senzatetto ed ex parcheggiatore che si sta lasciando andare dopo un incidente che ha decimato la sua famiglia. Intanto, Mina cambia ancora una volta idea su Domenico e gli concede una possibilità, ma qualcosa si metterà di mezzo…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)