Rocketman / Film su Canale 5

Un attesissimo appuntamento cinematografico arriva nella prima serata del 28 gennaio su Canale 5: si tratta di Rocketman, dedicato alla biografia del grande Elton John. Una pellicola imperdibile per i tantissimi fan dell’artista ma non solo! Ecco il comunicato Mediaset sul film:

Giovedì 28 gennaio, in prime time su Canale 5, prima visione deluxe con Rocketman, biopic vincitore del premio Oscar per la miglior canzone, nel quale si narra la pirotecnica vita di Elton John.

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes – dove al termine della proiezione ha ricevuto una lunga standing ovation -, il film vede il musicista inglese interpretato da Taron Egerton (Kingsman-Secret Service, Billionaire Boys Club), premiato con un Golden Globe come miglior attore in un musical.

L’opera narra la storia del Re del Pop, a partire dalle sue prime esperienze allaRoyal Academy of Music fino ad arrivare agli Anni ’80.

Una vita complessa, quella di Elton, che da ragazzo timido e impacciato diverrà un’icona globale, alle prese con alcolismo e tossicodipendenza. Dipendenze che riuscirà a superare, così come a vivere apertamente la sua omosessualità, diventando un modello e una fonte d’ispirazione per tante generazioni a venire.

«Rocketman» vive di un soundtrack da brividi: 22 brani, tra i più famosi di Elton John – tra questi, Your Song, Don’t Go Breaking My Heart, Rocket Man, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Sorry Seems to Be the Hardest Word, I’m Still Standing – e una canzone (I’m Gonna) Love Me Again composta appositamente, cantata in duetto dallo stesso John con Egerton.

