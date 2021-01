Linda e André, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 10 a sabato 16 gennaio 2021:

Tim si accorge che Franzi è gelosa di Amelie e inizia a sperare di poter avere ancora una chance con lei. La Krummbiegl, però, decide di ignorare i propri sentimenti per Saalfeld e di concentrarsi su Steffen.

Il piano di André di riconciliarsi con Dirk fallisce miseramente e così lo chef intima al rivale di smetterla di fingere e alzarsi in piedi. Lui, però, si rifiuta…

Christoph inizia a lavorare al Fürstenhof come tecnico e addetto alle riparazioni. Ariane sfrutta la situazione per umiliare il suo nemico, costringendolo a riparare i bagni…

Urs mette Vanessa di fronte ad un ultimatum: ha solo due giorni per consegnargli la combinazione della cassaforte del Fürstenhof, altrimenti la registrazione che la incrimina verrà pubblicata! La ragazza cederà?

André perde la pazienza e cerca di smascherare Dirk rovesciando la sua sedia a rotelle in mezzo alla strada. Proprio in quel momento, però, sopraggiunge un’auto a piena velocità…

Invece che lasciare Bela, Lucy decide di accettarne la proposta di matrimonio! Franzi non è d’accordo con la decisione dell’amica e tra le due scoppia una discussione.

A malincuore Vanessa è costretta a sottrarre a Robert la combinazione della cassaforte e rubare la collana di diamanti per Urs. Quest’ultimo, però, non rispetta la propria parte dell’accordo e rifiuta di cancellare la registrazione compromettente…

Linda non riesce a credere che André abbia messo a rischio la vita di Dirk e lo accusa di essere ormai malato di gelosia. La donna mette dunque il fidanzato di fronte ad una scelta: o si fa curare da uno psicologo, oppure la loro relazione finirà all’istante!

Vanessa teme che Urs non la lasci mai più in pace. Terrorizzata, la ragazza finisce per perdere il controllo davanti a Robert.

Ariane fa credere a Leonard che la fotografia che ritrae Schulz vicino all’auto di Friedrich è scomparsa dalla cassaforte. Il giovane Stahl si convince ovviamente che dietro al furto ci sia Christoph, ma Pauline inizia ad avere dei dubbi…

Con il cuore a pezzi, Tim cerca di dimenticare Franzi con Amelie. Quando tra i due si sta per arrivare al bacio, però, il ragazzo si tira indietro. Non appena lo scopre, Franzi non può evitare di sentirsi sollevata…

Ariane continua a cercare di umiliare Christoph, che però sopporta stoicamente e riceve anche il sostegno di Tim.

A causa dell’improvvisa defezione di Vanessa, Amelie deve sostituire la Sonnbichler nella corsa degli imprenditori al fianco di Paul. Durante la gara, però, la ragazza scompare…

Steffen scopre che Tim ha nuovamente cercato di avvicinare Franzi. E così tra i due rivali scoppia una violenta lite proprio durante la gara di corsa.

A pezzi, Vanessa confessa a Robert il furto della collana, spiegando di essere ricattata da Urs. Saalfeld decide di affrontare quest’ultimo, che però si è già dato alla fuga…

André capisce di aver bisogno di aiuto e si scusa con Dirk, che può così godersi il proprio trionfo. Capendo che la sua relazione è ormai in crisi, l’uomo fa a Linda una dichiarazione d’amore molto speciale…

Paul si mette alla ricerca di Amelie, arrivando in riva ad un lago dove una giovane e bellissima donna sembra in procinto di gettarsi in acqua…

Vanessa implora Robert di non chiamare la polizia e aiutarla invece a incastrare Urs. Saalfeld accetterà?

Su consiglio della sua terapista, André chiede a Dirk di partecipare ad una sessione. Baumgartner accetta, ma sfrutta ancora una volta la situazione per colpire il rivale…

Lucy ha vinto la corsa degli imprenditori! Al settimo cielo, la ragazza festeggia la vittoria insieme a Bela, ma poi inizia a rimandare i preparativi per il matrimonio, sostenendo di volersi prima concentrare sulla loro agenzia. Sarà davvero questo il motivo?

Paul salva la bella sconosciuta, che però gli rivela di non aver mai avuto intenzione di uccidersi! Furiosa, la ragazza se ne va, piantando in asso il giovane Lindbergh. Quest’ultimo – profondamente affascinato dalla giovane donna – è determinato a ritrovarla ad ogni costo…

Vanessa implora Robert di non licenziarla, ma lui rimane fermo sulla propria decisione. Leonard, al contrario, ritiene il provvedimento troppo severo e cerca di ammorbidire l’amico. Ci riuscirà?

Steffen confessa a Franzi di essersi sentito provocato da Tim, ma di aver esagerato con la propria reazione. Il giovane Baumgartner decide dunque di fare al cugino un’offerta di pace, ricevendo però un netto rifiuto come risposta…

L’ex marito di Ariane – Karl Kalenberg – arriva al Fürstenhof ed è subito affascinato dal lussuoso hotel. L’uomo vorrebbe trasformare l’edificio in un‘esclusiva clinica di bellezza, mentre la donna è assolutamente contraria. Tra i due scoppia così una violenta lite che porta alla luce un terribile segreto…

Tim dà a Franzi un importante contatto lavorativo che potrebbe far fare alla Spatzl un salto di qualità! Steffen è tutt’altro che entusiasta del fatto che sia stato proprio il rivale ad aiutarli, ma decide di reprimere la propria gelosia per il bene della Spatzl. Poco dopo, però, vede la sua amata insieme all‘ex fidanzato in atteggiamenti molto complici…

Paul si fa forza e si congratula con Bela per il fidanzamento con Lucy. Poco dopo il ragazzo incontra casualmente la bella sconosciuta del lago, che rivela di chiamarsi Michelle. Quest’ultima spiega di essere da poco tornata nella sua terra d’origine dopo aver trascorso due anni a Monaco.

André perde la pazienza e accusa Linda di lasciarsi manipolare da Dirk. Di tutta risposta, la donna si dice convinta che quelle dello chef non siano che farneticazioni deliranti. Di fronte alla mancanza di fiducia della sua amata, Konopka non vede altra soluzione se non mettere fine alla loro relazione.

