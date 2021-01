ANNAMARIA MALIPIERO è Lidia Arena a Un posto al sole (foto da Instagram)

È ormai da diversi mesi che vi stiamo anticipando l’ingresso a Un posto al sole di un nuovo personaggio interpretato da un volto iconico del passato daytime Mediaset. È giunto il momento di segnalare di chi si tratta: a giorni ritroveremo in onda la popolarissima attrice Annamaria Malipiero, indimenticata protagonista delle soap Vivere e Centovetrine.

A Upas, la Malipiero interpreterà Lidia Arena, come lei stessa ha rivelato in una recentissima intervista rilasciata al periodico Telesette:

Lidia Arena è un bel personaggio, completamente diverso da quelli che ho fatto finora. È una donna forte, molto sensibile, legatissima a questo figlio un po’ problematico…

Come avrete già capito dal cognome del ruolo, Lidia Arena è la madre di Leonardo (Erik Tonelli) e irromperà in scena successivamente al rapimento di quest’ultimo. La questione del sequestro, infatti, sta per chiudersi ma Leo avrà ancora tutti i suoi problemi personali irrisolti; a quel punto, vedendo il suo ex ancora triste e solo, Serena (Miriam Candurro) inizierà a contattare i genitori del ragazzo e sarà quello il momento in cui conosceremo Lidia.

Con l’entrata della madre, il destino di Leonardo cambierà? Lo scopriremo prestissimo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

