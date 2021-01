DIEGO e RAFFAELE di Un posto al sole / Immagine pubblicata da Patrizio Rispo su Instagram

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 6 gennaio 2021:

Marina è ormai sempre più decisa ad andar via da Napoli per prendersi cura del suo fidanzato Fabrizio Rosato, intanto però la Giordano fa un incontro e ciò risveglia in lei la sete di vendetta…

Nonostante l’opposizione di papà Raffaele, Diego non intende abbandonare il suo progetto imprenditoriale; scoprirà però che non è così facile ottenere dei finanziamenti…

Mentre Vittorio è in un momento di crisi personale, ad Alex arriva – del tutto inaspettata – un’interessante proposta lavorativa…

