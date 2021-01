Claudia Ruffo / Un posto al sole

In questi giorni i telespettatori di Un posto al sole hanno avuto modo di rivedere per un attimo il “Franco eroe” che caratterizzava il personaggio fino a neanche troppo tempo fa: il ruolo interpretato da Peppe Zarbo è stato infatti parte attiva nella “spedizione” che ha portato alla fine dell’incubo per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Leonardo (Erik Tonelli). Ma ora cos’ha in serbo il destino per il Boschi e i suoi familiari?

Nei prossimi giorni accadranno diverse cose interessanti. La prima è una notizia che Angela (Claudia Ruffo) riceverà proprio stasera: così come è accaduto ad Alex (Maria Maurigi), anche per la Poggi succederà qualcosa che – come dicono le trame – “potrebbe rivoluzionare il suo futuro“.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Di cosa si tratta? Ebbene, ci sarà la concreta possibilità che Angela debba trasferirsi per qualche mese a Venezia e questo metterà parecchio in crisi Franco. Ma la nostra protagonista a sua volta resterà spiazzata da un’altra sorpresa, per la quale peraltro non ci sarà molto da aspettare!

È da ormai da parecchio tempo che il nostro sito sta accennando a un futuro ritorno di Nunzio Cammarota Boschi nella soap e quel futuro ora sta per diventare presente. Il 29 gennaio Nunzio si ripresenterà a sorpresa e Angela non potrà fare a meno di farsi due domande sul motivo di questo ritorno. E anche Franco comincerà presto ad essere dubbioso in proposito…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.