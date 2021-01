Luca Turco è Niko a Un posto al sole (foto Instagram)

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio 2021: Giulia inizia a capire che è Emil, il fratello di Thea, l’aggressore indicato da Silvia, ma Niko è coinvolto in questa faccenda come legale e dunque invita la madre a non creare problemi al suo lavoro. Angela si domanda il motivo del ritorno a Napoli di Nunzio.

Il fatto che Niko sia il legale di Emil non fa che peggiorare il già notevole clima di tensione tra Michele e Silvia. Patrizio e Vittorio si vorrebbero affidare al fato per decidere chi dei due resterà nel seminterrato, ma qualcuno potrebbe intervenire a cambiare le cose…

Il rapporto tra Silvia e Michele si complica ancora di più per via di una proposta diretta alla Graziani. Bice, dopo che è andato a monte ancora una volta un invito a casa di Sarti, spinge Salvatore a indagare. Lara è fin troppo intraprendente sul lavoro e ciò potrebbe diventare fonte di dissidi…

Ferri cerca un modo per governare le tensioni con gli operai dei Cantieri. Lara e Serena diventano più vicine. Cerruti potrebbe essere prossimo a scoprire il segreto di Bruno Sarti!

Lara intende vendicarsi di Luciana. Patrizio deve “familiarizzare” con il suo nuovo vicino. Nunzio sembra comportarsi stranamente e Franco a quel punto cerca di capire cosa stia succedendo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

