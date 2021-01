FILIPPO / Michelangelo Tommaso (Un posto al sole)

In questi giorni a Un posto al sole sta andando in scena il sequestro di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Leonardo (Erik Tonelli), un avvenimento che sta tenendo i fan della soap incollati al televisore. Non per niente, la puntata di mercoledì 13 gennaio 2021 ha ottenuto un ottimo riscontro di audience, nonostante avesse contro il calcio e la politica (con la crisi di governo che in questi giorni tiene banco in tv e non solo).

Come proseguirà ora la faccenda? Preparatevi a molti colpi di scena, concentrati peraltro in pochissimi giorni, e soprattutto lunedì prossimo vedremo un piano per fuggire elaborato da Filippo, piano che rischierà di fallire proprio per via dell’intervento di Leonardo…

Sta di fatto che Filippo riuscirà ben presto a rientrare felicemente a casa, mentre per l’Arena la fine dell’incubo sarà più problematica. Comunque il rapimento alla fine si risolverà per entrambi gli uomini e Filippo e Serena (Miriam Candurro) saranno tranquillizzati dal quadro clinico di Leonardo, decidendo di avvisare i genitori di quest’ultimo. Come reagiranno?

In attesa di saperlo, occhio alla madre di Leonardo: vi anticipiamo in anteprima che è lei quel personaggio che da tempo vi segnaliamo in entrata e che sarà interpretato da una figura iconica del daytime Mediaset. Conosceremo la signora prestissimo e vedremo quale influenza avrà nella vita del figlio, mentre i fan di Vivere e Centovetrine saranno sicuramente felici di ritrovare (per qualche tempo) un’attrice che all’epoca hanno amato molto!

