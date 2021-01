SILVIA / Un posto al sole

L’incubo vissuto qualche tempo fa a Un posto al sole da Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) sembrava quasi superato, ma a risvegliare i problemi è stata recentemente la comparsa di un uomo che per la Graziani è sicuramente il loro aggressore; il giornalista, invece, non ne è sicuro ma al tempo stesso ha iniziato a indagare per venire a capo della faccenda una volta per tutte, rischiando anche di mettersi nei guai…

A breve capiremo che l’uomo in questione è il fratello di Thea (Martiné Galstyan), la donna rumena che nelle scorse settimane Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) aveva cercato di aiutare, mentre Niko (Luca Turco) inizierà a trovarsi in una situazione scomoda perché lui di quell’uomo è anche il legale!

Un posto al sole spoiler: Silvia prende un’iniziativa, quali conseguenze avrà?

Comunque sia, la trama diventerà sempre più ingarbugliata anche perché Silvia, in un momento di delusione generale (sia verso la polizia e sia nei confronti del suo compagno di vita), deciderà di dar seguito a un’idea di Chiara Petrone (Alessandra Masi) e di farsi intervistare! Tale iniziativa, neanche a dirlo, produrrà nuove conseguenze…

Intanto, per la nostra Silvia non sarà facile neanche la gestione del Vulcano: vedremo Diego (Francesco Vitiello) accettare di darle una mano proprio come lei sperava, ma la verità è che il giovane Giordano non riesce del tutto ad abbandonare l’idea di imprimere una svolta imprenditoriale alla sua vita. Quale decisione prenderà alla fine? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.