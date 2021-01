MARIA MAURIGI (Alex) e AMATO D'AURIA (Vittorio) / Un posto al sole

È ormai da un po’ che a Un posto al sole si vive un periodo all’insegna dei cambiamenti, con diversi personaggi che almeno per il momento sono fuori dalla soap. Tra l’altro vi anticipiamo che tale “terremoto” non è ancora finito e tra qualche tempo (non subito, insomma) anche altri personaggi importanti – attualmente al centro della scena – potrebbero avere un periodo di assenza, mentre un altro (maschile) sembra destinato a uscire completamente da Upas.

Si tratta di rumors che vi anticipiamo in anteprima e dunque ne riparleremo strada facendo; intanto concentriamoci su Alex (Maria Maurigi), perché anche lei è destinata ad una svolta di vita: la narrazione ce la sta proponendo alle prese con una scelta difficile, quella di allontanarsi dall’Italia per almeno sei mesi, in modo da partecipare ad un progetto lavorativo importante.

Come avrete notato, la giovane Parisi è molto tentennante rispetto alla prospettiva di lasciare Napoli e pare voler rinunciare all’incarico che le è stato proposto, ma le cose potrebbero non andare così: presto Alex deciderà di partire e anche di… lasciare Vittorio!

Sarà un fulmine a ciel sereno per il figlio di Guido (Germano Bellavia), che cercherà di far cambiare idea alla sua amata. Ma intanto il ragazzo inizierà anche ad avere a che fare con Chiara Petrone (Alessandra Masi), che sta per tornare in radio con una serie di idee destinate a sconvolgere gli equilibri dell’emittente… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

