C’è molta carne al fuoco per le prossime puntate di Un posto al sole, con al centro della scena la trama di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) alle prese con il presunto aggressore che potrebbe essere il fratello di Thea Dimitru (Martiné Galstyan). Occhi puntati anche sullo “strano” ritorno di Nunzio Cammarota, cosa succederà?

Quel che è certo è che, da sempre, Upas inserisce nelle sue vicende delle trame più “leggere” in grado di controbilanciare le storie più drammatiche, e la prossima settimana tale compito sarà svolto da un divertente “triangolo immobiliare” in cui – come spesso succede anche nella vita – tra i due litiganti sarà il terzo a godere!

Vediamo di cosa si tratta. Con il trasferimento di Alberto (Maurizio Aiello), va a liberarsi il seminterrato che proprio il Palladini occupava e ciò interesserà molto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria): uno dei due potrebbe infatti occupare l’unità immobiliare in questione, per quanto scomoda essa sia…

Ovviamente, entrambi i giovani auspicheranno che sia l’altro ad andare a stare nel tremendo seminterrato, molto meno agevole rispetto a quello in cui hanno abitato fino a questo momento. Le anticipazioni segnalano in particolare che “Patrizio e Vittorio si vorrebbero affidare al destino per decidere chi dei due andrà nel seminterrato, ma qualcuno potrebbe intervenire a cambiare le cose“.

I nostri ragazzi tireranno addirittura a sorte per decidere, ma tutta quest’ansia nei confronti del seminterrato si dimostrerà totalmente inutile: mentre loro discuteranno e litigheranno sull’argomento, qualcun altro li anticiperà e si tratta di Samuel (Samuele Cavallo). Sì, è lui che alla fine prenderà l’appartamento!

Neanche a dirlo, questa sarà l’occasione per far “riaccendere la miccia” tra Patrizio e il suo sottoposto: il cuoco del Vulcano prometterà vendetta a Samuel e lo accuserà di essersi furbescamente approfittato della situazione! Quali patimenti dovrà ora subire il “povero” Piccirillo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

